Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану – Зеленський

04 грудня 2025, 16:53
Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану – Зеленський
Він наголосив на домовленостях щодо подальших переговорів.
Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
 
"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною", - сказав Зеленський.
 
Він також підтвердив, що одразу після консультацій американська делегація вирушила до росії.
 
"Про що там були розмови, в якому конструктивному форматі або ні, я, чесно кажучи, не можу відповісти", - зазначив президент.
 
Він наголосив на домовленостях щодо подальших переговорів.
 
"Ми домовилися, що ми проговоримо деякі речі сенсативні, із 3+ країни в ширшому форматі в Брюсселі… І після американської сторони, після зустрічі в росії, наші дві делегації зустрінуться в США", - розповів Зеленський.
 
Він підтвердив, що Умєров та Гнатов уже вилетіли до США.
 
"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", - заявив президент.
 
Щодо термінів наступного контакту з американською делегацією Зеленський зазначив: "Сьогодні, напевно… Я думаю сьогодні, може завтра".

 

росія окупантиВолодимир Зеленськийвійна в Україні

