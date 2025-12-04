Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану – Зеленський

Він наголосив на домовленостях щодо подальших переговорів.

Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вилетіли до США для переговорів з американською делегацією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Був ряд зустрічей у нашої делегації в Флориді з американською стороною. Ми підготували деякі рішення, пропозиції на наше бачення спільно з американською стороною", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що одразу після консультацій американська делегація вирушила до росії.