Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з рф та білоруссю

04 грудня 2025, 21:55
Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з рф та білоруссю
Fоtо: LETA
0Латвійський президент Едгарс Рінкевичс підкреслив, що рішення будуть ухвалюватися спільно.
Президенти Латвії, Литви, Естонії заявили, що рішення щодо демонтажу залізничного сполучення з рф та білоруссю має бути спільним.
 
Про це повідомляє Delfi.
 
Естонський лідер Алар Каріс зазначив, що у разі ухвалення країнами рішення щодо демонтажу він має проводитись спільно. За його словами, ситуації Латвії, Литви та Естонії відрізняються, тому логічною буде скоординована дія.
 
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що важливо діяти скоординовано щодо Балтійської лінії оборони. Він додав, що необхідно співпрацювати з Польщею, яка також розглядає питання щодо створення Східної лінії оборони.
 
Науседа зазначив, що Єврокомісія розгляне питання щодо забезпечення фінансування як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За його словами, країни Балтії працюють над заходами контрмобільності, і відмова від залізничних колій до східних країн стала б їх частиною.
 
Латвійський президент Едгарс Рінкевичс підкреслив, що рішення будуть ухвалюватися спільно. Він додав, що роботу щодо цього питання продовжать на урядовому рівні із залученням військових та оборонних експертів.

 

Балтіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється