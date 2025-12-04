Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з рф та білоруссю

0Латвійський президент Едгарс Рінкевичс підкреслив, що рішення будуть ухвалюватися спільно.

Президенти Латвії, Литви, Естонії заявили, що рішення щодо демонтажу залізничного сполучення з рф та білоруссю має бути спільним.

Естонський лідер Алар Каріс зазначив, що у разі ухвалення країнами рішення щодо демонтажу він має проводитись спільно. За його словами, ситуації Латвії, Литви та Естонії відрізняються, тому логічною буде скоординована дія.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що важливо діяти скоординовано щодо Балтійської лінії оборони. Він додав, що необхідно співпрацювати з Польщею, яка також розглядає питання щодо створення Східної лінії оборони.