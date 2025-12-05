Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лондон ухвалив рішення передати Україні $10,6 млрд із заморожених активів рф

05 грудня 2025, 08:19
Лондон ухвалив рішення передати Україні $10,6 млрд із заморожених активів рф
Це може забезпечити більшу частину фінансових потреб Києва на найближчі два роки.

Уряд Великої Британії готовий спрямувати Україні 8 млрд фунтів стерлінгів, отриманих із заморожених російських активів.

Про це пише газета The Times із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Лондон розглядає Володимира Путіна як пряму загрозу для громадян, безпеки та економічного добробуту Великої Британії.

Очікується, що передані кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, як для продовження оборонних зусиль у війні проти росії, так і для відновлення країни у разі укладення мирної угоди.

У межах міжнародної кампанії з посилення тиску на Кремль Британія також веде переговори з ЄС, Канадою та іншими партнерами про формування пакету підтримки України обсягом до 100 млрд фунтів стерлінгів.

 

