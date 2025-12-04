Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США можуть домовитися з росією про території України без гарантій безпеки – Макрон

04 грудня 2025, 17:57
США можуть домовитися з росією про території України без гарантій безпеки – Макрон
Фото: з вільного доступу
За даними Politico, Європа згуртувалася навколо президента України та розкритикувала Вашингтон.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив занепокоєння, що США можуть домовитися з росією про території України без гарантій безпеки.
 
Про це пише видання Politico.
 
Днями видання Der Spiege опублікувало витік стенограми розмови європейських лідерів, які обговорювали ризик того, що США можуть домовитися з росією на шкоду Україні. У розмові звучали попередження про можливу "зраду" та заклики не залишати президента України Зеленського сам-на-сам із американськими переговірниками.
 
"Є ймовірність, що США зрадять Україну у питанні територій без чітких гарантій безпеки", - наводяться в стенограмі слова Макрона. Водночас, Єлисейський палац на запит Politico повідомив, що Макрон не використовував у розмові слова "зрада".
 
Також у розмові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним" у найближчі дні. 
 
"Вони грають і з вами, і з нами", - сказав Мерц, маючи на увазі американських посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які у вівторок провели п’ятигодинні переговори з російським диктатором. 
 
Речник Мерца Штефан Корнеліус зазначив, що "не коментує уривки розмов". 
 
Фінський президент Стабб, згідно зі стенограмою, погодився з Мерцом.
 
"Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими людьми", - сказав він.
 
Це викликало підтримку з боку Рютте.

 

росія окупантиСШАвійна в Україні

Останні матеріали

Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється