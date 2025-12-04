США можуть домовитися з росією про території України без гарантій безпеки – Макрон
04 грудня 2025, 17:57
Фото: з вільного доступу
За даними Politico, Європа згуртувалася навколо президента України та розкритикувала Вашингтон.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив занепокоєння, що США можуть домовитися з росією про території України без гарантій безпеки.
Про це пише видання Politico.
Днями видання Der Spiege опублікувало витік стенограми розмови європейських лідерів, які обговорювали ризик того, що США можуть домовитися з росією на шкоду Україні. У розмові звучали попередження про можливу "зраду" та заклики не залишати президента України Зеленського сам-на-сам із американськими переговірниками.
"Є ймовірність, що США зрадять Україну у питанні територій без чітких гарантій безпеки", - наводяться в стенограмі слова Макрона. Водночас, Єлисейський палац на запит Politico повідомив, що Макрон не використовував у розмові слова "зрада".
Також у розмові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним" у найближчі дні.
"Вони грають і з вами, і з нами", - сказав Мерц, маючи на увазі американських посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які у вівторок провели п’ятигодинні переговори з російським диктатором.
Речник Мерца Штефан Корнеліус зазначив, що "не коментує уривки розмов".
Фінський президент Стабб, згідно зі стенограмою, погодився з Мерцом.
"Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими людьми", - сказав він.
Це викликало підтримку з боку Рютте.