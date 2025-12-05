Безпілотник атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у Чечні

Пошкоджено фасад кількох поверхів.

Вночі ударний безпілотник атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у Грозному, столиці Чечні. В результаті удару постраждав фасад будівлі.

Про це повідомляє moscow Times.

За даними видання, у момент удару пролунав сильний вибух. Ударною хвилею було пошкоджено фасад кількох поверхів, зокрема в районі 28-го поверху, свідчать опубліковані фото та відео.

У постраждалому хмарочосі розташовані ключові відомства Чечні, зокрема Радбез республіки, Міністерство туризму, Рахункова палата, виборчком, регіональний Департамент зв’язків з релігійними та громадськими організаціями та управління Мін’юсту. Будівля знаходиться поруч із Головним управлінням ФСБ у Чечні.

Раніше, на тлі загрози атак дронів, Росавіація тимчасово обмежила прийом та випуск повітряних суден у аеропортах Грозного, Владикавказу та Магаса.

Нагадаємо, 27 листопада українські дрони також атакували Чечню: вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному. Того дня російське міноборони повідомляло про дві атаки БПЛА вночі (118 дронів) і вдень.

Сьогодні в Чечні попередили про можливі перебої мобільного інтернету через загрозу нових атак.