Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Безпілотник атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у Чечні

05 грудня 2025, 10:39
Безпілотник атакував хмарочос
image: afp
Пошкоджено фасад кількох поверхів.

Вночі ударний безпілотник атакував хмарочос "Грозний-Сіті" у Грозному, столиці Чечні. В результаті удару постраждав фасад будівлі. 

Про це повідомляє moscow Times.

За даними видання, у момент удару пролунав сильний вибух. Ударною хвилею було пошкоджено фасад кількох поверхів, зокрема в районі 28-го поверху, свідчать опубліковані фото та відео.

У постраждалому хмарочосі розташовані ключові відомства Чечні, зокрема Радбез республіки, Міністерство туризму, Рахункова палата, виборчком, регіональний Департамент зв’язків з релігійними та громадськими організаціями та управління Мін’юсту. Будівля знаходиться поруч із Головним управлінням ФСБ у Чечні.

Раніше, на тлі загрози атак дронів, Росавіація тимчасово обмежила прийом та випуск повітряних суден у аеропортах Грозного, Владикавказу та Магаса.

Нагадаємо, 27 листопада українські дрони також атакували Чечню: вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному. Того дня російське міноборони повідомляло про дві атаки БПЛА вночі (118 дронів) і вдень.

Сьогодні в Чечні попередили про можливі перебої мобільного інтернету через загрозу нових атак.

Зранку ми також писали, що у росії горить Сизранський НПЗ.
 
Чечнявтрати рф

Останні матеріали

Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється