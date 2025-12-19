СБУ вперше вдарила по "тіньовому флоту" рф (відео)

Судно зазнало критичних пошкоджень і втратило можливість подальшої експлуатації за призначенням.

Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію на відстані понад 2 тисячі кілометрів від державного кордону.

Про це повідомило джерело у СБУ.

За його словами, у нейтральних водах Середземного моря співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ за допомогою повітряних безпілотників уразили танкер "тіньового флоту" російської федерації – QENDIL.

На момент проведення операції судно не перевозило жодного вантажу, тож атака не становила загрози для екологічної безпеки регіону.

"росія використовувала цей танкер для обходу міжнародних санкцій та отримання коштів, які спрямовувалися на фінансування війни проти України. З точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни це є абсолютно законною ціллю. Ворог має усвідомлювати: Україна не зупиниться і завдаватиме ударів у будь-якій точці світу, де б він не перебував", – наголосило джерело.

Внаслідок атаки танкер QENDIL зазнав критичних пошкоджень і наразі не може використовуватися за призначенням.