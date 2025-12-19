Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ вперше вдарила по "тіньовому флоту" рф (відео)

19 грудня 2025, 15:04
СБУ вперше вдарила по
112 Україна
Судно зазнало критичних пошкоджень і втратило можливість подальшої експлуатації за призначенням.

Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію на відстані понад 2 тисячі кілометрів від державного кордону. 

Про це повідомило джерело у СБУ.

За його словами, у нейтральних водах Середземного моря співробітники спецпідрозділу "Альфа" СБУ за допомогою повітряних безпілотників уразили танкер "тіньового флоту" російської федерації – QENDIL.

На момент проведення операції судно не перевозило жодного вантажу, тож атака не становила загрози для екологічної безпеки регіону.

"росія використовувала цей танкер для обходу міжнародних санкцій та отримання коштів, які спрямовувалися на фінансування війни проти України. З точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни це є абсолютно законною ціллю. Ворог має усвідомлювати: Україна не зупиниться і завдаватиме ударів у будь-якій точці світу, де б він не перебував", – наголосило джерело.

Внаслідок атаки танкер QENDIL зазнав критичних пошкоджень і наразі не може використовуватися за призначенням.

війнавтрати рфТіньовий флот рф

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється