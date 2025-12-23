Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль береже мегаполіси від війни: росіян із великих міст майже не мобілізують

23 грудня 2025, 14:43
кремль береже мегаполіси від війни: росіян із великих міст майже не мобілізують
Тому основні втрати у війні проти України несуть бідні регіони та етнічні меншини.

Російська влада свідомо обмежує мобілізацію мешканців великих міст, намагаючись зменшити ризики суспільного невдоволення та зберегти політичну стабільність, попри значні втрати у війні проти України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За оцінками британських аналітиків, росія від початку повномасштабного вторгнення зазнала масштабних втрат, імовірно, понад 400 тисяч загиблих і поранених лише у 2024–2025 роках. Водночас етнічні росіяни з великих міст становлять непропорційно малу частку як серед військовослужбовців, так і серед загиблих на фронті.

Основний тягар мобілізації, за даними розвідки, лягає на бідні регіони країни, зокрема ті, де проживають етнічні меншини. Такий підхід дозволяє Кремлю ефективніше застосовувати фінансові стимули та водночас мінімізувати вплив війни на політично активне міське населення.

Британська розвідка також посилається на дослідження незалежного російського видання ''Проект'', яке показало, що менш ніж 1% російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у війні проти України.

Аналітики вважають, що президент рф Володимир путін і російське військово-політичне керівництво готові миритися з високим рівнем втрат доти, доки вони не підривають підтримку війни серед населення та еліт і поки армія має можливість поповнювати свої лави.

Нагадаємо, що цього року у жовтні армія рф зазнала найбільших втрат з початку війни

 
розвідкавтрати рфвійнаРосія

Останні матеріали

Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється