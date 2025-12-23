кремль береже мегаполіси від війни: росіян із великих міст майже не мобілізують

Тому основні втрати у війні проти України несуть бідні регіони та етнічні меншини.

Російська влада свідомо обмежує мобілізацію мешканців великих міст, намагаючись зменшити ризики суспільного невдоволення та зберегти політичну стабільність, попри значні втрати у війні проти України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За оцінками британських аналітиків, росія від початку повномасштабного вторгнення зазнала масштабних втрат, імовірно, понад 400 тисяч загиблих і поранених лише у 2024–2025 роках. Водночас етнічні росіяни з великих міст становлять непропорційно малу частку як серед військовослужбовців, так і серед загиблих на фронті.

Основний тягар мобілізації, за даними розвідки, лягає на бідні регіони країни, зокрема ті, де проживають етнічні меншини. Такий підхід дозволяє Кремлю ефективніше застосовувати фінансові стимули та водночас мінімізувати вплив війни на політично активне міське населення.

Британська розвідка також посилається на дослідження незалежного російського видання ''Проект'', яке показало, що менш ніж 1% російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у війні проти України.

Аналітики вважають, що президент рф Володимир путін і російське військово-політичне керівництво готові миритися з високим рівнем втрат доти, доки вони не підривають підтримку війни серед населення та еліт і поки армія має можливість поповнювати свої лави.

Нагадаємо, що цього року у жовтні армія рф зазнала найбільших втрат з початку війни.