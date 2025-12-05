Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тисячі українців в Ізраїлі під загрозою депортації

05 грудня 2025, 10:04
Фото: з вільного доступу
Через відсутність рішення влади щодо продовження тимчасового захисту десятки тисяч українських біженців ризикують залишитися без права на проживання вже до кінця року.

Десятки тисяч українських біженців, які перебувають в Ізраїлі, можуть бути депортовані вже до кінця 2025 року через затримку з ухваленням рішення про продовження тимчасового захисту. 

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

За відсутності чинного міністра внутрішніх справ, який раніше встановив тимчасовий захист, повноваження щодо цього питання перейшли до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. Відсутність чіткого рішення влади впливає на повсякденне життя українців в Ізраїлі, зазначають біженці.

На початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надав тимчасовий захист 20 тисячам українських біженців, більшість з яких перебували в країні до війни без легального статусу, а також ще 5 тисячам людей, які тікали від війни. 

Спочатку дозвіл на проживання видавався на три місяці, пізніше з можливістю щорічного поновлення. Термін дії нинішнього дозволу добігає кінця цього місяця, але рішення щодо його продовження досі не ухвалено.

Для порівняння, Євросоюз у червні 2025 року продовжив захист громадян України до березня 2027 року, Велика Британія ще на два роки, а США до жовтня 2026 року.

Біженці наголошують, що повернення додому наразі неможливе через триваючу війну. 

"Війна теж не припинилася. Там, звідки я родом, сирени звучать постійно", - розповіла одна з українських біженок.

Правозахисники закликають Ізраїль продовжити термін тимчасового захисту. Незважаючи на кілька офіційних листів з листопада 2024 року, відповіді від влади досі не отримали. Haaretz додає, що Управління з питань населення та імміграції повідомило виданню: 

"Питання все ще розглядається, рішення буде прийнято найближчим часом".

 

 
Ізраїльукраїнцібіженці

