Тисячі українців в Ізраїлі під загрозою депортації

Через відсутність рішення влади щодо продовження тимчасового захисту десятки тисяч українських біженців ризикують залишитися без права на проживання вже до кінця року.

Десятки тисяч українських біженців, які перебувають в Ізраїлі, можуть бути депортовані вже до кінця 2025 року через затримку з ухваленням рішення про продовження тимчасового захисту.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

За відсутності чинного міністра внутрішніх справ, який раніше встановив тимчасовий захист, повноваження щодо цього питання перейшли до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху. Відсутність чіткого рішення влади впливає на повсякденне життя українців в Ізраїлі, зазначають біженці.

На початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надав тимчасовий захист 20 тисячам українських біженців, більшість з яких перебували в країні до війни без легального статусу, а також ще 5 тисячам людей, які тікали від війни.

Спочатку дозвіл на проживання видавався на три місяці, пізніше з можливістю щорічного поновлення. Термін дії нинішнього дозволу добігає кінця цього місяця, але рішення щодо його продовження досі не ухвалено.

Для порівняння, Євросоюз у червні 2025 року продовжив захист громадян України до березня 2027 року, Велика Британія ще на два роки, а США до жовтня 2026 року.

Біженці наголошують, що повернення додому наразі неможливе через триваючу війну.

"Війна теж не припинилася. Там, звідки я родом, сирени звучать постійно", - розповіла одна з українських біженок.

Правозахисники закликають Ізраїль продовжити термін тимчасового захисту. Незважаючи на кілька офіційних листів з листопада 2024 року, відповіді від влади досі не отримали. Haaretz додає, що Управління з питань населення та імміграції повідомило виданню:

"Питання все ще розглядається, рішення буде прийнято найближчим часом".