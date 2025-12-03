Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія скорочує низку соцгарантій для українських біженців

03 грудня 2025, 16:59
Латвія скорочує низку соцгарантій для українських біженців
Фото: з вільних джерел
Також скасовуються окремі виплати та пільги.

Депутати латвійського Сейму 3 грудня у третьому, остаточному читанні підтримали поправки до закону про підтримку цивільних мешканців України. Зміни передбачають перегляд і скорочення низки заходів допомоги, зокрема скасування виплат на початок працевлаштування та самозайнятості.

Про це інформує латвійський портал Delfi.

Уряд Латвії вже заклав у бюджет 65 млн євро на підтримку українців у 2025 році та близько 39,7 млн євро - на 2026-й. Через зменшення фінансування держава переглядає перелік послуг і виплат для українців.

Нині українці, які починають працювати або стають самозайнятими, можуть отримати одноразову допомогу у розмірі мінімальної зарплати. Проте Міністерство внутрішніх справ вважає, що потреба в цій виплаті зникла, оскільки більшість українців уже інтегрувалися в латвійський ринок праці й можуть користуватися загальними механізмами підтримки зайнятості.

Водночас українці, як і раніше, матимуть повний доступ до послуг Державного агентства зайнятості і на тих самих умовах, що й громадяни Латвії.

Прийняті зміни також встановлюють однакові правила щодо знижок на регіональні перевезення: українці користуватимуться ними в тому ж обсязі, що й інші категорії пасажирів, визначені латвійським законодавством.

Однією з ключових змін є скасування звільнення українців від доплат пацієнта при отриманні медичних послуг. Водночас вони й надалі матимуть доступ до оплачуваної державою медицини у тому ж обсязі, що й застраховані в системі обов’язкового медичного страхування латвійці.

Крім того, держава більше не покриватиме витрати українців на реєстрацію домашніх тварин та виконання обов’язкових ветеринарних процедур.

 
Латвіябіженцівиплати

