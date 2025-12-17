Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія виділила €2,42 млн на захист аеропорту Риги від дронів

17 грудня 2025, 10:34
Латвія виділила €2,42 млн на захист аеропорту Риги від дронів
Фото: з вільних джерел
Кошти підуть на виявлення і нейтралізацію несанкціонованих дронів.

Уряд Латвії ухвалив рішення спрямувати 2,42 млн євро на посилення безпеки аеропорту "Рига" для захисту від несанкціонованих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє латвійський мовник Delfi.

Загальна сума фінансування включає 1,955 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку та 465 637 євро з державного бюджету Латвії. 

За словами Міністерства зв’язку, кошти буде використано для впровадження сучасних технологій, здатних ефективно виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати дрони.

Проєкт передбачає створення комплексної системи захисту: розгортання спеціальної інфраструктури, оснащення аеропорту сенсорами та впровадження відповідного програмного забезпечення. Основна мета це своєчасне виявлення та відстеження безпілотників у критичних зонах повітряного простору та на території летовища.

У Міністерстві наголошують, що аеропорт "Рига" належить до об’єктів стратегічної інфраструктури, порушення роботи яких може загрожувати державній безпеці та громадському порядку. За фінансовим звітом аеропорту, процес закупівлі обладнання для моніторингу та протидії дронам уже завершено.

Крім того, Литва думає перенести нічні рейси з Вільнюса до Каунаса через кількість метеозондів з білорусі.

 

аеропортЛатвіязахист

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється