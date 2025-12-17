Латвія виділила €2,42 млн на захист аеропорту Риги від дронів

Кошти підуть на виявлення і нейтралізацію несанкціонованих дронів.

Уряд Латвії ухвалив рішення спрямувати 2,42 млн євро на посилення безпеки аеропорту "Рига" для захисту від несанкціонованих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє латвійський мовник Delfi.

Загальна сума фінансування включає 1,955 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку та 465 637 євро з державного бюджету Латвії.

За словами Міністерства зв’язку, кошти буде використано для впровадження сучасних технологій, здатних ефективно виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати дрони.

Проєкт передбачає створення комплексної системи захисту: розгортання спеціальної інфраструктури, оснащення аеропорту сенсорами та впровадження відповідного програмного забезпечення. Основна мета це своєчасне виявлення та відстеження безпілотників у критичних зонах повітряного простору та на території летовища.

У Міністерстві наголошують, що аеропорт "Рига" належить до об’єктів стратегічної інфраструктури, порушення роботи яких може загрожувати державній безпеці та громадському порядку. За фінансовим звітом аеропорту, процес закупівлі обладнання для моніторингу та протидії дронам уже завершено.

Крім того, Литва думає перенести нічні рейси з Вільнюса до Каунаса через кількість метеозондів з білорусі.