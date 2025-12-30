Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Латвія завершила будівництво паркану уздовж кордону з росією

30 грудня 2025, 09:17
Латвія завершила будівництво паркану уздовж кордону з росією
Фото: з вільних джерел
Вартість проекту раніше оцінювали у 146 млн євро.

У Латвії повністю завершили будівництво огорожі на кордоні з росією. 

Про це повідомляє Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI). 

На фінальному етапі в експлуатацію ввели 72 км із 99 км паркану, збудованого компанією Igate.

Загальна протяжність огорожі на латвійсько-російському кордоні становить близько 280 км, що забезпечує суцільний фізичний бар'єр у технічно можливих місцях.

Вартість проекту раніше оцінювали у 146 млн євро.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс наголосив, що завершення будівництва паркану на кордонах з росією та білоруссю є важливим внеском у національну безпеку та захист зовнішнього кордону ЄС.

За його словами, кордон і надалі оснащуватимуть сучасними технологічними системами спостереження.

Паралельно тривають роботи з облаштування додаткової інфраструктури: патрульних доріг, мостів та інженерних споруд.

Влітку розпочато завершальний етап робіт на ще 41 км ділянок кордону з росією, зокрема у болотистій місцевості. Основні будівельні роботи планують завершити до кінця 2026 року.

VNĪ також координує проєкти на кордоні з білоруссю. Будівництво основної огорожі загальною протяжністю майже 145 км там завершили в липні 2024 року. Завершальні інфраструктурні роботи на окремих ділянках планують закінчити до весни 2026 року.

Окремо зазначається, що технологічне оснащення всього зовнішнього сухопутного кордону Латвії мають завершити до кінця 2026 року.

Латвіякордон з рфвійна в Україні

Останні матеріали

російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється