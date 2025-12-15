Служба безпеки Латвії радить уникати поїздок до росії та білорусі на свята

Спецслужба зазначає, що латвійські відомства мають обмежені можливості допомогти громадянам у складних ситуаціях на території цих країн.

Служба безпеки Латвії (СДБ) рекомендує громадянам не подорожувати до росії та Білорусі під час різдвяних та новорічних свят через високі ризики вербування, провокацій та розвідувальної діяльності.

Про це повідомляє Delfi.

Спецслужба зазначає, що латвійські відомства мають обмежені можливості допомогти громадянам у складних ситуаціях на території цих країн. російські та білоруські спецслужби активно використовують можливість допитувати й вербувати іноземців, застосовуючи агресивні та незаконні методи.

У СДБ наголосили, що навіть на пунктах прикордонного контролю потенційні цілі для вербування можуть бути виявлені, а співробітники спецслужб можуть видавати себе за прикордонників або представників інших органів.

У разі необхідної поїздки латвійські спецслужби радять не брати з собою мобільні телефони з робочою чи важливою інформацією, оскільки її можуть отримати навіть під час звичайної розмови.