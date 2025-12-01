Литва думає перенести нічні рейси з Вільнюса до Каунаса через кількість метеозондів з білорусі

Аеропорт Вільнюса знову опинився під загрозою тимчасового закриття.

Уряд Литви розглядає можливість перенесення частини нічних авіарейсів із Вільнюського аеропорту до Каунаса через регулярні інциденти з метеозондами, що перетинають повітряний простір країни та змушують аеропорт тимчасово зупиняти роботу.

Про це заявив представник прем’єр-міністра Ігнас Добровольскас, передає портал Delfi.

Добровольскас повідомив, що питання буде розглянуте на засіданні Комісії з нацбезпеки, яке планують скликати найближчим часом. Він наголосив, що влада активно шукає варіанти швидкого та ефективного вирішення проблеми, яка триває вже понад місяць.

За даними влади, із кінця жовтня Вільнюський аеропорт закривали щонайменше 10 разів. У ніч на 1 грудня він не працював 11 годин через масовий проліт 60 метеозондів, з яких 40 перебували у критичних зонах повітряного руху.

Прокуратура Литви розпочала розслідування за фактом діяльності, спрямованої проти держави. Раніше країна тимчасово закривала два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через польоти контрабандних повітряних куль, але згодом відкрила їх після зменшення інцидентів.

Тим часом Олександр Лукашенко назвав дії Вільнюса "божевільною аферою" та звинуватив Захід у гібридній війні проти білорусі та росії.

Крім того, Литва звернеться до міжнародних органів правосуддя через кулі з білорусі.