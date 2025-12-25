У Туреччині затримали 115 підозрюваних у причетності до "Ісламської держави"
25 грудня 2025, 11:53
Фото: unian.ua
Поліція Стамбула отримала інформацію про те, що члени "Ісламської держави" готували атаки в Туреччині.
Турецька влада затримала 115 осіб, підозрюваних у належності до угруповання "Ісламська держава", які, за даними слідства, планували здійснити напади під час різдвяних і новорічних свят у країні.
Про це пише Reuters.
Поліція Стамбула отримала інформацію про те, що члени "Ісламської держави" готували атаки в Туреччині, зокрема проти немусульман, у період святкування Різдва та Нового року.
У ході операції поліція провела обшуки у 124 місцях у Стамбулі та затримала 115 із 137 підозрюваних, яких розшукували правоохоронці.
Під час рейдів було вилучено кілька пістолетів та боєприпаси, зазначили в прокуратурі.