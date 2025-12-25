Дрони атакували порт у Краснодарському краї рф

Там спалахнули нафтові резервуари.

У ніч проти 25 грудня безпілотники атакували порт Темрюк у Краснодарському краї росії, внаслідок чого там загорілися два резервуари з нафтопродуктами.

Про це повідомили в Оперативному штабі регіону.

Загальна площа пожежі становить близько 2 тисяч м². За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Тим часом у російському Міноборони кажуть, що протягом ночі над усією територією росії перехопили та збили 141 український безпілотник, зокрема сім — над Краснодарським краєм.

Кілька днів тому під удар дронів уже потрапляв інший порт у Краснодарському краї — Тамань у селищі Волна. Тоді зазнали пошкоджень два судна, два причали та трубопровід.