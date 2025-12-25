Дрони атакували порт у Краснодарському краї рф
25 грудня 2025, 09:55
Фото: www.ekathimerini.com
Там спалахнули нафтові резервуари.
У ніч проти 25 грудня безпілотники атакували порт Темрюк у Краснодарському краї росії, внаслідок чого там загорілися два резервуари з нафтопродуктами.
Про це повідомили в Оперативному штабі регіону.
Загальна площа пожежі становить близько 2 тисяч м². За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.
Тим часом у російському Міноборони кажуть, що протягом ночі над усією територією росії перехопили та збили 141 український безпілотник, зокрема сім — над Краснодарським краєм.
Кілька днів тому під удар дронів уже потрапляв інший порт у Краснодарському краї — Тамань у селищі Волна. Тоді зазнали пошкоджень два судна, два причали та трубопровід.