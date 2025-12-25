Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані – ISW

25 грудня 2025, 10:57
рф буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані – ISW
Фото: Reuters
Вказується, що кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів.
росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом щодо завершення війни в Україні.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
"кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, включаючи багато з тих, що суперечать не тільки останньому 20-пунктному мирному плану, але й початковому 28-пунктному плану", - вважають аналітики.
 
Вони нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого "м’яч зараз на боці росії", у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на "дуже незначні" здобутки на полі бою, не підштовхують кремль до спроб припинити війну.
 
Вказується, що кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів, і показав, що він не зацікавлений у врегулюванні, заснованому на компромісах, подібних до тих, що, здається, втілені в останньому документі.
 
У ISW зазначили, що вимоги російського диктатора путіна від червня 2024 року по суті повторювали його вимоги з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Кремлівські чиновники також стверджували, що росія та Сполучені Штати досягли порозуміння на основі вимог путіна від червня 2024 року під час саміту на Алясці у серпні 2025 року, але жодних публічно доступних угод на саміті не було.
 
Аналітики пояснили, що постійні посилання кремля на промову червня 2024 року та ймовірні угоди з Аляски демонструють неприйняття кремлем пропозицій із 28- та 20-пунктних планів із заморожування наявних ліній у Запорізькій та Херсонській областях або в усіх чотирьох областях.

 

