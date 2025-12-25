рф буде змушена піти на компроміс щодо своїх вимог у мирному плані – ISW

Вказується, що кремль неодноразово висував вимоги, несумісні з багатьма пропозиціями плану з 20 пунктів.

росії доведеться піти на компроміс щодо своїх вимог, які несумісні з американським мирним планом щодо завершення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"кремль повинен буде піти на компроміс щодо вимог, на яких він давно наполягав, включаючи багато з тих, що суперечать не тільки останньому 20-пунктному мирному плану, але й початковому 28-пунктному плану", - вважають аналітики.

Вони нагадали заяву посла США в НАТО Метта Вітакера, за словами якого "м’яч зараз на боці росії", у той час коли великі втрати, які російські війська несуть в обмін на "дуже незначні" здобутки на полі бою, не підштовхують кремль до спроб припинити війну.