Ізраїль сьогодні передасть Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3

03 грудня 2025, 10:57
Фото: з вільного доступу
Для Ізраїлю cистема є ключовим елементом у стримуванні Ірану.
Сьогодні Ізраїль завершить передачу Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Це перший випадок, коли інша країна отримає незалежний доступ до цього висококласного військового активу.
 
Контракт між урядами Ізраїлю та Німеччини було підписано трохи більше двох років тому і є найбільшою в історії Ізраїлю експортною угодою оборонної продукції. Угода оцінювалася в понад 3,6 мільярда євро, включно з пусковими системами, боєприпасами та радарами.
 
Arrow 3 стала одним із перших великих оборонних контрактів Німеччини після вторгнення росії в Україну в 2022 році, що спонукало уряди у всій Європі переоцінити оборонні можливості. 
 
Для Ізраїлю cистема є ключовим елементом у стримуванні Ірану, з яким вона обмінювалася ракетними вогнями протягом 12 днів у червні, та єменського бойового угруповання хуситів.
 
Система Arrow 3, спільно вироблена Ізраїлем та США, буде розгорнута на авіабазі Гольцдорф приблизно за 120 кілометрів на південь від Берліна, а потім на інших об'єктах на північному заході та півдні країни.
 
