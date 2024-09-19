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€400 млн з першого траншу з доходів від заморожених активів рф пішли на контракти з українською оборонкою

19 вересня 2024, 17:06
€400 млн з першого траншу з доходів від заморожених активів рф пішли на контракти з українською оборонкою
Країни-члени отримали фінансування для нових постачань зброї.

400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених російських активів, який Євросоюз спрямував на зброю для України, скерували на фінансування українських оборонних підприємств, з них вже оплачено виробництво українських гаубиць "Богдана".

Про це в інтерв’ю Європейські правді розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Євросоюз півроку тому схвалив схему використання доходів від заморожених російських активів на користь України, а у серпні виділили з них перші 1,4 млрд євро. 

"Але набагато важливіше те, що 400 мільйонів з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ. Отже, ми влили 400 мільйонів євро через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума…  І це – така вишукана справедливість, правда ж? За кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці", – додала посол. 

За її словами, до 400 млн євро з активів рф Данія доклала певні власні кошти і так розмістила велике замовлення на українському воєнному заводі.

Вона сказала, що в наступному транші із заморожених російських активів на фінансування виробництва зброї безпосередньо українським ОПК хочуть закласти ще більшу суму. 

"З наступного траншу ще більша сума піде безпосередньо на українську оборонну промисловість. Тому що ви виробляєте продукцію тієї ж якості за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати у вас менші, і на додаток – виробники платять податки в Україні та допомагають підтримувати економіку.

Це те, чим я особливо пишаюся, бо я була одним з найпалкіших захисників цієї ідеї. Тому я дуже рада, що тепер ця система реально запрацювала", – підсумувала посол.

Ми також писали, що Єврокомісія запропонувала три варіанти продовження санкцій проти заморожених активів рф.

 

війна в Україніактиви рф

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