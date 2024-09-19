Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Це є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО.

У Нідерландах проходять навчання під егідою Північноатлантичного Альянсу з випробування систем протидії безпілотникам, в яких вперше взяли участь українці.

Про це повідомили в пресслужбі НАТО.

Участь України в навчаннях це частина Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, яка була схвалена сторонами на саміті у Вашингтоні в липні цього року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", – заявили у преслужбі.

Інтеграція технологій протидії дронам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.

В щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам взяли участь більше 450 людей з 19 країн – членів НАТО і трьох країн-партнерів.

"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", – додали в Альянсі.

Навчання НАТО проходять через інциденти, коли російські БпЛА залітали у повітряний простір держав-членів Альянсу.

Ми також повідомляли, що Румунія попросила Україну збивати російські БпЛА, які летять на її територію.