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Румунія попросила Україну збивати російські БпЛА, які летять на її територію – ЗМІ

19 вересня 2024, 18:07
Румунія попросила Україну збивати російські БпЛА, які летять на її територію – ЗМІ
Фото: cotidianul.ro
При цьому Бухарест знаходиться в блоці НАТО.

Румунія просив Збройні сили України збивати російські безпілотники, які летять на її територію. 

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. 

Там він переговорив із румунською колегою Лумініцею Одобеску і прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

"Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники", - написало видання.

Нагадаємо, що після однієї з масованих атак російських "Шахедів" на Україну - Румунія звернулася до НАТО з проханням.

 

Румуніявійна в Україні

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