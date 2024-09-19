Румунія попросила Україну збивати російські БпЛА, які летять на її територію – ЗМІ
Румунія просив Збройні сили України збивати російські безпілотники, які летять на її територію.
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вчора, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію.
Там він переговорив із румунською колегою Лумініцею Одобеску і прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку.
"Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники", - написало видання.
Нагадаємо, що після однієї з масованих атак російських "Шахедів" на Україну - Румунія звернулася до НАТО з проханням.