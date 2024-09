Сьогодні не лише бандити купують сербські та боснійські боєприпаси.

Західні союзники України цінують балканських виробників через дешевизну, адже боснійський снаряд може коштувати вчетверо дешевше за західний.

Про це пише щотижневий англомовний журнал The Economist.

Союзники Києву купують боєприпаси і міномети для поставок в Україну у виробників на Західних Балканах: в Боснії і дружній до росії Сербії.

На частку цих двох сторін припадає більше 90% військового експорту Західних Балкан.

"Особливий інтерес для України та її прихильників представляє здатність галузі виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Її товари також, як правило, дешеві: боснійський снаряд може коштувати вчетверо дешевше західного", - пише видання.

За даними Ясміна Муяновіча з аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy, сербський експорт зброї зріс учетверо від початку поиномашстаюного вторгнення в Україну було надіслано боєприпасів на суму близько 800 млн євро.

Експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з тим самим періодом того року.

В цих двох країнах діють закони, які забороняють їм продавати зброю в зони бойових дій, проте вони знайшли обхідні шляхи, використовуючи посередників.

Проте США є основним покупцем боснійських куль, які потім перенаправляють в Україну.

Сербія, незважаючи на свою відмову ввести санкції проти москви, переправила тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину і безліч підставних компаній.

Балканські члени НАТО: Хорватія, Албанія, Чорногорія і Македонія - разом передали більшу частину своїх запасів старого радянського обладнання. Нещодавно повідомлялося, що Хорватія може відремонтувати зношені кувейтські танки М-84 для відправки на Україну.

Для урядів регіону така політика це можливість завоювати кредит довіри у США і Євросоюзу, особливо стосується для країн, які прагнуть до ЄС, таких як Боснія та Албанія.

На думку Катаріни Джокіч зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень, економічні мотиви також відіграють свою роль. Боснійські заводи з виробництва боєприпасів, які колись були на межі закриття, тепер повністю укомплектовані персоналом.

Для Александра Вучича, президента Сербії, продаж зброї Україні є частиною тонкого балансування між Заходом і рф проте це також хороший бізнес, який дає "чистий приплив іноземної валюти".

Крім того, боєприпаси з Індії потрапляють в Україну, викликаючи обурення росії.