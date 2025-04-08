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США можуть вивести зі Східної Європи до 10 тисяч військових

08 квітня 2025, 14:01
США можуть вивести зі Східної Європи до 10 тисяч військових
Фото: defense.gov
Це вдарить по обороні країн Балтії та Польщі.

Пентагон розглядає пропозицію скоротити тисячі військ зі Східної Європи.

Про це інформує телеканал NBC News, посилаючись на 6 американських і європейських чиновників, які були поінформовані з цього питання.  

Експерти кажуть, що час потенційного скорочення може насторожити союзників по НАТО і підбадьорити президента рф Володимира путіна.

Високопосадовці Міністерства оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи, що викликає занепокоєння на обох континентах тим, що це підбадьорить президента рф. 

Підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 000 військовослужбовців, яких адміністрація Байдена розгорнула в 2022 році для зміцнення оборони країн, які межують з Україною після російського вторгнення. 

Цифри все ще обговорюються, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом.

Внутрішні дискусії про скорочення американських військ у Румунії та Польщі відбуваються в той час, коли президент Дональд Трамп намагається переконати путіна погодитися на припинення вогню.

Шість американських і європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, розповіли NBC News про численні деталі цієї пропозиції, про які раніше не повідомлялося. За словами європейських чиновників, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що США відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають росію як зростаючу загрозу.

"У кремлі оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру", - заявив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс .

Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, аби європейські союзники брали на себе більше відповідальності за власну оборону, що дозволить Вашингтону зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

 
СШАвійськазахідна Європа

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