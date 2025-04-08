Білий дім: ЄС має купити енергоносіїв зі США на $350 млрд задля послаблення мит

Фон дер Ляєн давно запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу, але США не відреагували.

Євросоюз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, аби отримати відстрочку від тарифів Трампа.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Politico.

Це стало відповіддю Трампа на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що ЄС запропонував знизити тарифи Євросоюзу до нуля на автомобілі і промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю.

"У нас дефіцит з Європейським Союзом у 350 млрд доларів, і він швидко зникне", – додав Трамп.

На питання, чи достатньо Трампу цієї пропозиції, щоб погодитись на послаблення, він сказав, що не достатньо.

"Один зі способів, як він може зникнути легко і швидко, – це те, що їм доведеться купувати у нас нашу енергію... Вони можуть її купувати, ми можемо скинути 350 млрд доларів за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії", – зазначив глава Білого дому.

Чи не одразу після інавгурації Трампа фон дер Ляєн запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу, однак США у відповідь не запропонували жодної ясності щодо того, як буде працювати подібна угода.

Ще одни журналіст спитав Трампа, чи є в його списку дві чи три країни, які, на його думку, просунулися далі в питанні зниження тарифів.

"Європейський Союз. Я маю на увазі, як би погано вони з нами не поводилися, вони суттєво знизили свої тарифи на автомобілі. Я думаю, що вони знизили їх до 2,5, і я чув, що, можливо, до нуля", - додав президент США.

Проте він зазначив, що хотів би, щоб ЄС знизив свої стандарти, щоб дозволити більшій кількості американських товарів потрапляти на його ринок, називаючи заходи безпеки "негрошовими тарифами".