Міністр оборони Польщі прокоментував виведення військ США зі стратегічного аеропорту

Це лише передислокація, а не виведення військ США з території країни, зааявив міністр

Американські військові дійсно покидають стратегічний аеропорт "Ясьонка" в Польщі. Однак це лише передислокація, а не виведення військ США з території країни.

Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF24.

Він запевнив, що американські війська не будуть виведені з території Польщі. Однак раніше запланована передислокація підрозділів продовжується. Військові США, за його словами, залишать аеропорт неподалік Жешува, а відповідальність за місію в Ясьонці візьмуть на себе інші союзники.

"Американські війська залишаються в Польщі. Згідно з рішенням, прийнятим на саміті НАТО у Вашингтоні, змінюється характер місії в Ясьонці. Завдання, які раніше виконували американські війська, тепер перебирають інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях", - розповів глава Міноборони.

Він додав, що у місії в Ясьонці тепер беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники.