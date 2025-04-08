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Міністр оборони Польщі прокоментував виведення військ США зі стратегічного аеропорту

08 квітня 2025, 17:11
Міністр оборони Польщі прокоментував виведення військ США зі стратегічного аеропорту
Джерело: armyinform
Це лише передислокація, а не виведення військ США з території країни, зааявив міністр
Американські військові дійсно покидають стратегічний аеропорт "Ясьонка" в Польщі. Однак це лише передислокація, а не виведення військ США з території країни.
 
Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF24.
 
Він запевнив, що американські війська не будуть виведені з території Польщі. Однак раніше запланована передислокація підрозділів продовжується. Військові США, за його словами, залишать аеропорт неподалік Жешува, а відповідальність за місію в Ясьонці візьмуть на себе інші союзники.
 
"Американські війська залишаються в Польщі. Згідно з рішенням, прийнятим на саміті НАТО у Вашингтоні, змінюється характер місії в Ясьонці. Завдання, які раніше виконували американські війська, тепер перебирають інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях", - розповів глава Міноборони.
 
Він додав, що у місії в Ясьонці тепер беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники.
 
"НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за функціонування Ясьонки, про що ми повідомляли ще в липні 2024 року", - додав Косіняк-Камиш.
 
Нагадаємо, що Командування Сухопутних військ США в Європі і Африці оголосило про заплановану передислокацію американської військової техніки і особового складу з Ясьонки (Польща), до інших місць дислокації в країні.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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