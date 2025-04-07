Світ, яким ми його знали, зник. Ніхто не виграє від торговельної війни – прем’єр Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опублікував програмну колонку у виданні The Telegraph. Він окреслив те, як його уряд збирається забезпечувати безпеку Британії, котра залежить від перемоги України, а також економічну політику в рамках альянсів та партнерства.

Мій уряд відстоюватиме голос британської промисловості на міжнародній арені.

Спочатку це була оборона та національна безпека. Тепер це глобальна економіка і торгівля. Старі припущення більше не можна сприймати як належне. Світ, яким ми його знали, більше не існує. Ми повинні підвестися, щоб зустріти цей момент.

Ми готові до того, що буде далі. Новий світ менше керується встановленими правилами й більше угодами та альянсами. Він вимагає найкращих британських чеснот – холодної голови, прагматизму і чіткого розуміння наших національних інтересів.

Подивіться, як ми відреагували на російську агресію в Україні. Ми твердо стояли на позиціях підтримки України. Ми скликали світових лідерів і працювали з нашими міжнародними союзниками. І ми збільшили наші оборонні видатки – це найвище стійке зростання з часів холодної війни, не лише заради тривалого миру в Україні, а й тому що це життєво важливо для безпеки Великої Британії. Ці інвестиції також принесуть "оборонні дивіденди" у вигляді більшої кількості високооплачуваних робочих місць.

Ми знаємо, що такий підхід працює.

Саме тому в питанні тарифів першочерговим пріоритетом є збереження спокою та боротьба за найкращу угоду. Ніхто не виграє від торговельної війни. Економічні наслідки, як тут, так і в усьому світі, можуть бути глибокими. Ми вже маємо збалансовані торговельні відносини з нашими американськими союзниками й продовжуємо працювати над новою угодою про економічне процвітання.

Проте всі варіанти залишаються на столі.

Я укладатиму угоду лише в тому випадку, якщо вона буде правильною для британського бізнесу і безпеки працюючих людей. І я продовжуватиму відстоювати ідею вільної та відкритої торгівлі, тому що відвернутися від неї зараз було б великою помилкою.

Зрештою, це наша спадщина як острівної держави. Від виробників автомобілів у Вест-Мідленді до виробників віскі на Західних островах, вільна торгівля є рушійною силою для британського експортного бізнесу. Цей уряд відстоюватиме його інтереси на міжнародній арені.

Це також означає зміцнення наших альянсів і зменшення бар'єрів у торгівлі з іншими країнами світу. Гнучка дипломатія забезпечує сильнішу, різноманітнішу та безпечнішу економіку у себе вдома. Так само, як наша країна досягла успіхів у сфері оборони та безпеки, ми повинні бути на висоті у питаннях торгівлі та економіки.

Турбозміни

Але ми також повинні йти далі. Цього тижня ми прискоримо плани, які покращать нашу внутрішню конкурентоспроможність, щоб ми були менш вразливими до подібних глобальних потрясінь. Ми підвищуємо стійкість, перетворюючи Британію на гобелен процвітаючих економік, максимально використовуючи місцеві навички, таланти та можливості. Створюємо багатство в кожному куточку і забезпечуємо безпеку для всіх і всюди. Національне оновлення потребує навичок і талантів кожного з нас.

Ми готові використовувати промислову політику, щоб захистити британський бізнес від шторму. Декому це може здатися незручним – ідея про те, що держава повинна безпосередньо втручатися, щоб формувати ринок, часто висміюється. Але ми просто не можемо чіплятися за старі сентименти, коли світ змінюється так швидко.

Відмова прийняти світ, що змінюється, лежить в основі британського занепаду останніх десятиліть. Занадто довго наші головні інституції просто намагалися керувати кризами. Підхід полягав у тому, щоб боротися з наслідками, а не усунути їхню основну причину.

Найбільше постраждали люди, які працюють. Медсестри, будівельники, доглядальниці – люди, які працюють все важче і важче за меншу кількість фунтів у кишені. Люди ситі по горло невпевненістю у своєму житті та у своїй громаді. У цю нову епоху глобальної нестабільності люди з трепетом дивляться в майбутнє.

Але повернення до спокійного і стабільного лідерства, яким Британія відома в усьому світі, вже давно є серцевиною мого політичного проекту. Це те, що я обіцяв у своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра. Але я чітко усвідомлював – стабільність може прийти лише через безпеку для працюючих людей і національне оновлення.

Це те, що рухає все, що ми робимо як уряд, як вдома, так і за кордоном. Це записано в моєму Плані змін. Покласти більше грошей у кишені працюючих людей, підвищивши їхню заробітну плату.

Забезпечити створення багатства в кожній громаді. Знову поставити на ноги наші державні служби. Забезпечити нашу енергетичну незалежність за допомогою чистої британської енергії.

Забезпечення гідної оплати праці через посилення трудових прав. Підтримувати молодих людей, які хочуть працювати, замість того, щоб завжди шукати легкої відповіді у вигляді заробітчанства за кордоном. Знищення задушливої державної бюрократії, яка заважає нам будувати житло та інфраструктуру майбутнього. Захистити нашу національну безпеку за допомогою найбільших оборонних інвестицій з часів закінчення холодної війни.

Цього тижня уряд зробить все необхідне для захисту національних інтересів Британії. Тому що, коли глобальні економічні піски зміщуються, наш лазерний фокус на досягненні результатів для Британії не зміниться. І ці нові часи вимагають нового менталітету. Ми пішли далі та швидше в питаннях національної безпеки, тепер ми повинні зробити те ж саме в питаннях економічної безпеки шляхом зміцнення альянсів і зменшення бар'єрів у торгівлі.

Працівники потребують нового фундаменту безпеки, щоб вони могли вільно жити своїм життям. Це національний інтерес і пріоритет цього Уряду. Сила за кордоном. Безпека вдома.

Джерело: The Telegraph