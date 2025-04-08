Залужний розкрив деталі про американсько-український штаб у Вісбадені

Штаб в німецькому містечку було створено ще у 2022 році.

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а на сьогодні посол України у Британії, Валерій Залужний розказав деталі про створення військового штабу в німецькому Вісбадені у 2022 році.

Він став "секретною зброєю" у плануванні операцій і формуванні потреб для їх реалізації, написав Залужний на Facebook-сторінці.

"Ідея партнерства полягала в тому, що тісна співпраця Америки з Україною компенсувала б величезні переваги Росії в живій силі та озброєнні. Щоб керувати українцями під час розгортання свого все більш досконалого арсеналу, американці створили операцію під назвою Task Force Dragon", - йдеться в дописі.

У штабі американські та українські військові визначали пріоритетні цілі, розвідники вивчали супутникові знімки, перехоплені повідомлення, щоб знайти російські позиції, аби передавати ЗСУ.

Також Залужний розповів, що після початку повномасштабної війни рф військова допомога від наших партнерів суттєво зросла і Україна тримала різноманіття зброї і техніки, а з цим - і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом.

"Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені. Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні", - додав колишній головнокомандувач.

Він зазначив, що після цього виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Ідею вдалося реалізувати завдяки підтримці Лондона.

"І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць", - підсумував Залужний.

За йогро словами, цей майданчик став "чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них".

Нагадаємо, що в кінці року Валерій Залужний презентував книгу "Моя війна".

Також ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії можна вважати початком Третьої світової війни.