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CУСПІЛЬСТВО

Валерій Залужний презентував книгу "Моя війна"

20 грудня 2024, 13:33
Валерій Залужний презентував книгу
джерело t.me/Zaluzhnui
За словами Залужного, він почав працювати над книгою ще у березні 2023 року.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний опублікував книгу "Моя війна" — першу в трилогії.

Про це повідомив сам Залужний.

За словами Залужного, він почав працювати над книгою ще у березні 2023 року, коли був на посаді головнокомандувача. Рукопис редагувала його дружина. Він каже, що написав книгу для молоді та хоче в ній «донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш».

"Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті", — сказав Залужний..

У мемуарах йдеться про події від дитинства ексголовкома до 24 лютого 2022. Однак кілька розділів присвячені вже повномасштабній війні рф проти України.

Дві наступні книги в трилогії матимуть назви "Наша війна" і "Їхня війна". Зараз Валерій Залужний працює над другою — "Нашою війною".

Нагадаємо, що ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії можна вважати початком Третьої світової війни.

книгаВалерій Залужний

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