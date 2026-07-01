Залужний підтвердив Зеленському намір балотуватися у президенти – ЗМІ

Зеленський зустрівся із Залужним віч-на-віч.

Якщо в Україні восени відбудуться вибори президента, посол у Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний братиме у них участь.

Про це він заявив Зеленському, коли той прямо запитав генерала про це під час особистої зустрічі.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела.

За даними видання, Зеленський зустрівся із Залужним віч-на-віч, коли посол перебував у Києві на початку минулого тижня. Формальним приводом стало обговорення відставки прем'єра Британії Кіра Стармера та її впливу на українсько-британські відносини, однак насправді Залужного викликали для обговорення президентських виборів.

Зеленський нібито заявив, що ситуація на фронті розвивається позитивно та з'явилося вікно можливостей для проведення виборів, однак їх потрібно провести так, щоб уникнути внутрішнього розколу та протистояння з Залужним. Після прямого запитання "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?" – ексголовком відповів: "Так. Буду". Залужний пояснив, що хоча ніколи не хотів будувати політичну кар'єру, багато людей покладають на нього надії, і він не може нехтувати їхньою довірою.

Після зустрічі із Зеленським до генерала нібито завітали секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, які також говорили про ризики розколу. Залужний відповів їм те саме, що й президенту. На прощання почув: "Брат, ти подумай ще раз".

УП наводить дані закритого опитування на замовлення Банкової: у першому турі за Зеленського готові проголосувати близько 33% визначених виборців, Залужний – на другому місці з 22%, Буданов – на третьому з 14%. Однак у другому турі у парі із Залужним Зеленський програє – 32% проти 37%. Проти Буданова чинний президент перемагає, але лише в межах статистичної похибки – 34% проти 32%. При цьому Буданов готовий відмовитися від політичних перспектив на користь Зеленського лише за умови, якщо те саме зробить Залужний.