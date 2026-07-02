Залужний після масованого удару по Києву: ілюзії про близький кінець війни оманливі

росія випустила 74 ракети і 496 дронів.

Усі розмови про близький кінець війни оманливі, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний після чергової масованої атаки в ніч на 2 липня.

"росія знову і знову показує своє 'бажання' до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей. Такі масовані обстріли – ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі", – написав він, наголосивши, що це мають добре розуміти партнери і збільшувати тиск на росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою.

В ніч на 2 липня росія запустила по Україні 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Силам оборони вдалося перехопити 48 ракет та 476 безпілотників. Основною ціллю удару був Київ, де зафіксовано пошкодження у всіх районах міста. Найбільше постраждав житловий будинок у Дарницькому районі, де фактично знесло частину будівлі – рятувальники шукають людей під завалами. Загалом у Києві вже відомо про 17 загиблих і майже 90 постраждалих.