росія масовано вдарила по Києву вночі: є загиблі та поранені

Рятувальники продовжують роботу.

У ніч проти 2 липня окупанти масовано атакували Київ. У кількох районах міста спалахнули пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще 34 постраждали.

У Дарницькому районі частково зруйновані житлові будинки – пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, дев'ятиповерхівка, верхні поверхи 16-поверхового будинку та приватні оселі. У Шевченківському районі загорілася спільна покрівля семиповерхового житлового будинку та готелю, пошкоджена п'ятиповерхівка, а також сталися пожежі в житловому будинку та триповерховій нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі пожежа виникла на технічному поверсі 16-поверхового будинку, у Печерському – руйнувань зазнав житловий дев'ятиповерховий будинок і сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів, де рятувальники врятували людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик, у Святошинському – пошкоджені два приватних будинки, у Деснянському – житлова дев'ятиповерхівка.

"На місцях працюють усі служби. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні ДСНС.