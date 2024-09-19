США попередили союзників, що росія намагається перешкодити фірмам з доставки вантажів – Bloomberg
Вашингтон попередив своїх союзників про те, що кремль націлилася на вантажні судноплавні компанії, намагаючись перешкодити роботі партнерів України.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Видання зазначає, що росія і раніше здійснювала кібератаки і проводила інші гібридні операції проти судноплавних компаній і портів, її ворожі дії розвиваються з посиленням саботажу, адже апетит москви до прийняття великих ризиків зростає.
Також розвідка рф здійснювала диверсійні атаки в низці європейських країн, наймаючи місцевих злочинців тому її кібер- і дезінформаційні операції вже давно спрямовані на США і Європу.
Останніми місяцями кількість інцидентів, приписуваних Москві, зросла: підпали, вандалізм, глушіння сигналів GPS і зірвана змова з метою вбивства генерального директора німецької збройової компанії.
Минулого року проросійські хакери атакували порти в Європі та Японії. Найбільший морський порт азіатської країни постраждав від програми-здирника, яку використовують хакери для блокування доступу до файлів або систем, доки не буде здійснено оплату, що призвело до збою в роботі контейнерного терміналу і затримок у відправленні вантажів, а сайти кількох голландських портів стали жертвами ангажованих рф хакерів.
Крім того, стало відомо, що Захід нарешті оголосив війну російській дезінформації.