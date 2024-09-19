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США попередили союзників, що росія намагається перешкодити фірмам з доставки вантажів – Bloomberg

19 вересня 2024, 21:51
США попередили союзників, що росія намагається перешкодити фірмам з доставки вантажів – Bloomberg
Фото:http://espreso.tv/
Деякі союзники вважають, що москва готова йти на більші ризики.

Вашингтон попередив своїх союзників про те, що кремль націлилася на вантажні судноплавні компанії, намагаючись перешкодити роботі партнерів України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання зазначає, що росія і раніше здійснювала кібератаки і проводила інші гібридні операції проти судноплавних компаній і портів, її ворожі дії розвиваються з посиленням саботажу, адже апетит москви до прийняття великих ризиків зростає.

Також розвідка рф здійснювала диверсійні атаки в низці європейських країн, наймаючи місцевих злочинців тому її кібер- і дезінформаційні операції вже давно спрямовані на США і Європу.

Останніми місяцями кількість інцидентів, приписуваних Москві, зросла: підпали, вандалізм, глушіння сигналів GPS і зірвана змова з метою вбивства генерального директора німецької збройової компанії.

Минулого року проросійські хакери атакували порти в Європі та Японії. Найбільший морський порт азіатської країни постраждав від програми-здирника, яку використовують хакери для блокування доступу до файлів або систем, доки не буде здійснено оплату, що призвело до збою в роботі контейнерного терміналу і затримок у відправленні вантажів, а сайти кількох голландських портів стали жертвами ангажованих рф хакерів.

Крім того, стало відомо, що Захід нарешті оголосив війну російській дезінформації.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

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