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ПОЛІТИКА

Захід нарешті оголосив війну російській дезінформації – The Telegraph

19 вересня 2024, 14:21
Захід нарешті оголосив війну російській дезінформації – The Telegraph
Фото: EURACTIV
Автор вважає, що найважчі випробування в боротьбі з авторитарним впливом на вибори в США ще попереду.

З наближенням президентських виборів в США 5 листопада компанія Meta нарешті зайняла тверду позицію проти російського втручання у вибори. Вона оголосила, що заборонить російський телеканал RT ("Россия сегодня") через його таємні операції впливу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Рішення Meta відображає посилення офіційної політики США щодо російських державних ЗМІ. Державний департамент США нещодавно попередив, що телеканал RT перетворився із засобу масової інформації на "організацію з кібернетичними можливостями".

Але, ці рішучі заходи є невеликим кроком на шляху до відновлення довіри громадськості до чесності виборів у США. Обмеження впливу російської дезінформації на американський електорат, яка, за загальним переконанням, приносить більше користі республіканцям, ніж демократам, може допомогти країні визнати легітимність Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді.

"Блокування RT — це лише маленька перемога в ширшій боротьбі проти авторитарного впливу в американському політичному житті", — йдеться у повідомленні.

дезінформаціяпропаганда рф

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