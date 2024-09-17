Facebook повністю заблокував russia Today і "россия Сегодня"

Крім Facebook, іншими додатками "Meta" є Інстаграм, WhatsApp і Threads, де також можуть заборонити російські пропагандистські канали.

Соціальна мережа Facebook повністю закрила російським пропагандистським ресурсам RT і "россия Сегодня" доступ до усіх своїх платформ.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на заяву Meta, материнської компанії платформи.

"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "россия Сегодня", RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших додатках у всьому світі через іноземне втручання", - йдеться в заяві.

Сторінки цих пропагандистських ресурсів почнуть блокуватися на платформі протягом найближчих днів.

"Повна заборона - це різка ескалація дій найбільшої у світі соціальної медіакомпанії проти російських державних ЗМІ після того, як вона протягом багатьох років вживала більш обмежених заходів, такі як: блокування розміщення реклами та зменшення охоплення їхніх публікацій", - пише Reuters.

Агентство додає, що, окрім Facebook, іншими додатками "Meta" є Інстаграм, WhatsApp і Threads.

4 вересня уряд США оголосив про введення санкцій проти RT, Маргарити Симоньян, інших російських пропагандистів та хакерів через втручання в американські вибори.