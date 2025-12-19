Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Facebook тестує плату за поширення посилань: чим це загрожує медіа

19 грудня 2025, 21:33
Фото: facebook
Таке обмеження може зменшити трафік до новинних видань.

Соціальна мережа Facebook запускає тестову систему, яка передбачає плату за поширення зовнішніх вебпосилань, що може стати черговим ударом для новинних агентств та інших видавців.

Про це пише газета The Guardian

Компанія Meta, власниця Facebook, повідомила про «обмежене тестування»: користувачі без платної підписки Meta Verified (щонайменше £9,99/місяць, близько 560 грн) зможуть публікувати лише два зовнішні посилання на місяць.

Тест охоплює частину сторінок і профілів у так званому «професійному режимі», який дає творцям контенту додаткові інструменти для монетизації. Прямо до тестування новинні організації не залучені, але обмеження можуть зменшити поширення посилань на медіаконтент серед користувачів.

Як наголошує видання, видавці вже відчули падіння онлайн-трафіку після рішення Meta у 2023 році знизити пріоритет новин на користь відео та короткого вірусного контенту. Хоча у 2023–2024 роках трафік до новинних сайтів з Facebook частково відновлювався, у 2024 році він знизився на 50% у річному вимірі.

Нове тестування це частина кампанії Meta з популяризації підписки Meta Verified, вартість якої коливається від £9,99 до майже £400 (близько 22,6 тис. грн) на місяць залежно від рівня. Підписка надає користувачам додаткові функції, підвищений рівень безпеки та значок підтвердженого профілю.

"Починаючи з 16 грудня, деякі профілі без Meta Verified будуть обмежені двома безкоштовними публікаціями з посиланнями на місяць. Підпишіться на Meta Verified, щоб ділитися більшою кількістю посилань і отримати додаткові переваги", - пишуть користувачі соцмережі. 

 

Facebookмедіа

