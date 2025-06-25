Трамп розкритикував CNN і NYT через повідомлення про удари по Ірану

Вони писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував видання CNN та NYT. Вони писали, що ядерні об'єкти Ірану не були знищені після американських ударів.

Про це заявив Трамп в Truth Social.

"Фейкові новини CNN разом з невдахою New York Times об'єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені", - написав Трамп.

За словами американського президента, і New York Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості.

Видання CNN та New York Times повідомили, що удари США по іранських об'єктах не знищили повністю ядерну програму Тегерану.

CNN з посиланням на американську розвідку зазначає, що удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми. Проте раніше президент США неодноразово заявляв, що ядерна програма була знищена.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня американські військові атакували три основні ядерні об'єкти в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані.