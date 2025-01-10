Зеленський звертається до альтернативних медіа, щоб достукатися до американської аудиторії – WP

В умовах, коли Трамп налаштований контролювати всі важелі влади, Україна взаємодіє з подкастерами та YouTube-каналами, яким надають перевагу його прихильники.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману в рамках зусиль України, спрямованих на використання нетрадиційних ЗМІ для донесення інформації до законодавців-республіканців та їхніх прихильників напередодні нового терміну Дональда Трампа.

Інтерв'ю, заради якого Фрідман приїхав до Києва, зібрало понад 4 мільйони переглядів на YouTube і стало найдовшою розмовою Зеленського тет-а-тет на сьогодні. Інтерв'ю відбулося у критичний для України момент, коли Трамп і Республіканська партія мають намір перебрати на себе президентську владу і контроль над Сенатом, а також продовжити свій контроль над Палатою представників.

Про це пише The Washington Post.

"У президента є бажання донести своє послання до людей ще до інавгурації Трампа. Всі розуміють, що ми живемо в епоху соціальних мереж і подкастів", — сказала особа, близька до адміністрації Зеленського, яка говорила на умовах анонімності.

Фрідман надав особливо гарну можливість звернутися до аудиторії, яка, як правило, є недосяжною для інших основних ЗМІ, кажуть українські чиновники. Його подкаст і канали на YouTube популярні серед республіканців і приваблюють мільйони глядачів.

Зеленський доручив своїй медіакоманді вийти за межі традиційних західних ЗМІ, які завжди готові випустити в ефір інтерв'ю з українським президентом, і поговорити з тими ЗМІ, які слухають інші американці, особливо ті, хто голосував за Трампа, пояснили його радники.

"Він хоче спілкуватися з тими людьми, які доносять максимальну кількість інформації до максимальної кількості слухачів і максимальної кількості американського населення", — повідомив урядовець, знайомий з цими зусиллями.

Тимофій Милованов, голова Київської школи економіки, сказав, що цей подкаст явно мав на меті націлити аудиторію Трампа і завоювати її — і, схоже, це вдалося.

"Інтерв'ю широко обговорювалося на платформі Х. Деякі основні українські прихильники були засмучені й виступали проти питань Фрідмана, але я також бачив багато коментарів скептиків Зеленського, які говорили, що "тепер я змінив свою думку; це людина, яка любить свою країну і народ і намагається захистити їх тими засобами, які у нього є"", — зазначив Милованов.

Зеленський спостерігав за Лексом Фрідманом і Джо Роганом, найпопулярнішим подкастером у США, і "подумав, що це те, чого ми ще не пробували", повідомив співрозмовник, близький до його адміністрації.

"А щоб дійсно зрозуміти Україну і те, що відбувається на війні, потрібно більше, ніж двохвилинний звуковий фрагмент", — додав він.

Зеленський вже продемонстрував свою майстерність у роботі з соціальними мережами, ефективно використовуючи їх для згуртування симпатій на боці України в перші дні війни. Минулого року він почав зустрічатися з блогерами, впливовими особами та іншими представниками ЗМІ, які не належать до основних медіа.