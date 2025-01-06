Зеленський: Без гарантій безпеки росія продовжить агресію

Президент закликав міжнародну спільноту не сподіватися на добру волю російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні надійних гарантій безпеки. Він заявив, що припинення вогню без цих гарантій лише дасть росії можливість продовжити окупацію українських територій.

Про це він розповів під час інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

"Якщо припинення вогню буде досягнуто без серйозних гарантій для України, це відкриє путіну шлях до продовження його окупаційної політики. У його хворій уяві є бажання посварити мене з президентом США Дональдом Трампом і завершити окупацію нашої території", – підкреслив Зеленський в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману.

Президент закликав міжнародну спільноту не сподіватися на добру волю російського диктатора. "Його потрібно змусити зупинити війну", – наголосив він.

Пропозиція використати заморожені активи росії

Під час розмови Зеленський також запропонував ідею використання заморожених російських активів для закупівлі американської зброї. "Ми можемо взяти 300 мільярдів заморожених російських активів, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва, і купуватимемо всю необхідну зброю у США", – зазначив президент.

Він підкреслив, що Україні не потрібні подарунки від США. Використання російських грошей для закупівлі американської зброї буде вигідним як для України, так і для оборонного комплексу США.

Членство в НАТО з окупованими територіями

Президент також торкнувся питання вступу України до НАТО. Він зазначив, що Київ може отримати офіційне запрошення до Альянсу навіть із тимчасово окупованими територіями. Однак дія Статті 5 Північноатлантичного договору поширюватиметься лише на ті регіони, які перебувають під контролем України.

"Ми не визнаємо окупацію наших територій, але НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Я впевнений, що про це можна домовитися", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки як єдиний стримувальний фактор

Президент наголосив, що членство України в НАТО є єдиною реальною гарантією безпеки, яка здатна стримувати російську агресію. Київ продовжує наполягати на цьому у діалозі із західними партнерами.

Зеленський також підкреслив, що санкції проти росії потрібно не знімати, а посилювати, аби максимально обмежити можливості для її агресивної політики.

Нагадаємо, що американський подкастер Лекс Фрідман в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським показав некоректну карту бойових дій в Україні. На відео показали повністю окупованими Крим і чотири області України, що не є правдою.