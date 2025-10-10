Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Євросоюз профінансує українські ЗМІ: 6,6 млн євро на незалежність і стійкість

10 жовтня 2025, 10:09
Євросоюз профінансує українські ЗМІ: 6,6 млн євро на незалежність і стійкість
Фото: gettyimages.com
Кошти підуть на зміцнення свободи слова, стійкості медіа та захист журналістів під час воєнного конфлікту.

Європейський Союз запускає три нові проєкти на загальну суму 6,6 мільйона євро, спрямовані на посилення незалежного медіасектору України, зокрема підтримку журналістів, що працюють на передовій, викривають корупцію та борються з дезінформацією.

Про це оголосила пресслужба представництва ЄС в Україні.

"Через ці три нові проєкти Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з незалежними медіа України. Наша мета – посилити здатність України забезпечувати достовірну інформацію, гарантувати підзвітність влади та фіксувати правду про війну агресії росії", - заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

У межах нової ініціативи ЄС 3 мільйони євро буде спрямовано на проєкт, який реалізують Internews International та Фонд розвитку медіа. Він передбачає надання основних грантів для 40 редакцій, що висвітлюють події на передовій, індивідуальне наставництво й навчання, а також інституційну підтримку журналістам-розслідувачам, які займаються викриттям корупції та воєнних злочинів рф. 

Ще 2 мільйони євро виділено на проєкт "Зміцнення стійкості незалежної медіа-екосистеми", який координує організація "Репортери без кордонів". У його межах планується надати екстрену допомогу та захисне обладнання для 400 журналістів, підтримати медіа через Ініціативу журналістської довіри та Міжнародний фонд відновлення українських ЗМІ (IFRUM), а також виступати за включення ЗМІ до планів післявоєнного відновлення України. 

Третій проєкт це "Розширення можливостей українських ЗМІ для сталого майбутнього", що реалізується Інститутом масової інформації та Detector Media, отримає 1,6 мільйона євро. Він спрямований на посилення регіональних і місцевих медіа, боротьбу з дезінформацією та надання юридичної, безпекової й професійної підтримки для понад 500 журналістів через створення 15 регіональних медіахабів. 

Усі три проєкти стартують на тлі повномасштабної війни та зростаючого тиску на незалежні українські медіа, особливо в прифронтових регіонах. Європейський Союз підкреслює, що підтримка журналістики в Україні це інвестиція в демократію, стійкість і майбутнє країни.

 

 
