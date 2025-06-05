Meta та Yandex потрапили у скандал через приховане стеження за користувачами Android

Google заявила, що компанії Meta та Yandex використовували функції операційної системи Android, що порушує принципи безпеки та конфіденційності платформи.

Meta та Yandex опинилися в центрі скандалу після того, як з’ясувалося, що додатки Instagram, Facebook та сервіси Yandex нібито таємно збирали дані з браузерів користувачів Android без їхньої згоди.

Про це повідомляє Sky News.

Google заявила, що компанії Meta та Yandex використовували функції операційної системи Android, що порушує принципи безпеки та конфіденційності платформи.

За інформацією експертів із Університету Радбауда в Нідерландах та IMDEA Networks, Meta і Yandex відстежували активність користувачів у браузерах у фоновому режимі, навіть коли ті користувалися режимом інкогніто.

Доцент Гюнеш Акар із Радбауда розповів, що додатки Meta (Facebook, Instagram) та Yandex (наприклад, Yandex Maps) запускали скрипти, які збирали дані з браузерів і відправляли їх назад до додатків на пристроях користувачів. Ці дії обходили заходи безпеки Android і відбувалися без відома користувачів.

“Вони поєднують два світи, які ми вважали окремими: перегляд веб-сторінок і використання мобільних додатків. Це дуже шокує”, — зазначив Акар.

Науковці наголосили, що це порушення ставить під загрозу конфіденційність користувачів, оскільки нівелює можливості сучасних браузерів і мобільних платформ щодо захисту приватності.

Google підтвердила інформацію про такі дії та повідомила, що працює над вирішенням питання.

Речник Meta заявив, що компанія вивчає ситуацію і веде переговори з Google для усунення непорозумінь. За його словами, Meta навіть призупинила спірну функцію на час вирішення проблеми.

У Yandex відповіли, що суворо дотримуються стандартів захисту даних і що функція не збирає конфіденційну інформацію, а слугує для покращення персоналізації сервісів.

Скандал підкреслює важливість контролю за конфіденційністю даних на мобільних платформах та ставить під сумнів прозорість діяльності великих технологічних компаній.