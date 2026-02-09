Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС погрожує санкціями через монополію ШІ у WhatsApp

09 лютого 2026, 12:33
ЄС погрожує санкціями через монополію ШІ у WhatsApp
Фото: з відкритих джерел
Комісія розглядає тимчасові заходи після впровадження Meta AI як єдиного асистента у WhatsApp.

Європейська комісія звинуватила Meta у порушенні антимонопольних правил. Йдеться про блокування конкурентних сервісів штучного інтелекту в WhatsApp. Регулятор не виключає запровадження тимчасових заходів проти компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятори конкуренції ЄС 9 лютого заявили, що Meta Platforms порушила антимонопольне законодавство, обмеживши доступ конкурентів до WhatsApp. За даними Єврокомісії, компанія дозволила використовувати в месенджері лише власного помічника Meta AI.

Цей крок став наслідком політики, яку Meta запровадила 15 січня. Вона фактично заборонила інтеграцію сторонніх ШІ-асистентів у WhatsApp.

Європейська комісія повідомила, що надіслала Meta “заяву про заперечення або звинувачення”, яка формально інформує компанію про порушення правил конкуренції. Документ є частиною антимонопольної процедури ЄС.

У заяві зазначено: "Комісія має намір запровадити тимчасові заходи, щоб запобігти заподіянню серйозної та непоправної шкоди ринку цією зміною політики, за умови дотримання відповіді Meta та прав на захист". У Єврокомісії додали, що подальші дії залежатимуть від відповіді Meta та реалізації її права на захист. Остаточне рішення щодо тимчасових заходів буде ухвалене після оцінки позиції компанії.

