Цукерберг створює собі особистого ШІ-агента, щоб управляти Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг розробляє персонального агента на основі штучного інтелекту, який допомагатиме йому керувати компанією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з проєктом.

Агент ще перебуває в розробці, але вже зараз допомагає Цукербергу швидше отримувати потрібну інформацію — без необхідності проходити через кілька рівнів менеджменту. Фактично ШІ бере на себе частину комунікаційних функцій, які раніше виконували підлеглі.

Ініціатива є частиною масштабної стратегії Meta з інтеграції штучного інтелекту в усі внутрішні процеси. Компанія з 78 тисячами співробітників прагне скоротити ієрархічні рівні та підвищити продуктивність, щоб конкурувати зі значно меншими стартапами.

"Ми розширюємо можливості окремих співробітників і спрощуємо структуру команд", — заявив Цукерберг.

Співробітники Meta вже користуються різними ШІ-інструментами — зокрема персональними агентами My Claw та Second Brain, які працюють із файлами, спілкуються з колегами та допомагають у проєктах. Цукерберг хоче, щоб у майбутньому власний ШІ-агент з'явився у кожного — і всередині компанії, і поза її межами.

Для прискорення цього процесу Meta придбала стартап Manus і інтегрує його агентні технології у внутрішні процеси, а також купила Moltbook — соціальну платформу для ШІ-агентів. Паралельно співробітників заохочують проходити навчання з ШІ.

Водночас частина персоналу занепокоєна: автоматизація може призвести до нових скорочень. Раніше Meta вже проводила масштабні звільнення після пікового зростання штату під час пандемії. У липні 2025 року компанія заснувала Superintelligence Labs, а в серпні продала активи на понад два мільярди доларів для фінансування ШІ-інфраструктури.