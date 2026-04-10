Уряд Орбана звинувачує Facebook у підтримці опозиції перед виборами

10 квітня 2026, 17:47
Уряд Орбана звинувачує Facebook у підтримці опозиції перед виборами
Петер Мадяр, який вперше привернув увагу великої аудиторії через пост у Faceboo із критикою влади, напередодні виборів випереджає Орбана в опитуваннях.

Уряд Угорщини заявив, що алгоритми Facebook буцімто працюють проти прем’єра Віктора Орбана і допомагають його головному супернику Петеру Мадяру напередодні виборів.

Про це пише Politico.

Речник уряду Золтан Ковач заявив, що "алгоритм фактично працює проти партії влади". За його словами, внутрішні механізми платформи можуть впливати на охоплення дописів і грати на користь опозиції.

Петер Мадяр, який вперше привернув увагу великої аудиторії через пост у Faceboo із критикою влади, напередодні виборів випереджає Орбана в опитуваннях. Він активно використовує соцмережу для комунікації з виборцями та збирає мільйони переглядів.

За даними видання, Мадяр отримав майже 14 мільйонів взаємодій з дописами, тоді як в Орбана — приблизно 7,8 мільйона, хоча прем’єр публікує навіть більше.

У команді Орбана пояснюють це тим, що він веде офіційну сторінку політика, а Мадяр — особистий профіль. Також там заявляють про масові скарги опозиції на контент партії "Фідес", через що частина дописів потрапляє під обмеження.

Водночас у компанії Meta ці звинувачення заперечують. Там заявили, що алгоритми не роблять різниці між типами акаунтів і працюють за однаковими правилами для всіх.

Парламентські вибори в Угорщині почнуться 12 квітня. 

В Європарламенті заявляють про серйозні загрози чесності майбутніх парламентських виборів в Угорщині через втручання рф та державний тиск.

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
