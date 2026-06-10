МЗС Польщі очікує, що Україна "виправить помилку" щодо назви підрозділу "імені Героїв УПА"
10 червня 2026, 18:33
Сікорський повторив слова Туска, що у скандалі навколо назви "імені Героїв УПА" для підрозділу Сил спеціальних "провина" лежить на Україні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Київ "виправити помилку" щодо назви "імені Героїв УПА" для підрозділу Сил спеціальних операцій.
Про це повідомляє TVP Info.
Сікорський повторив слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, що у скандалі навколо назви "імені Героїв УПА" для підрозділу Сил спеціальних "провина" лежить на Україні.
"Прошу керуватися заявою прем'єр-міністра про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава МЗС.
Сікорський також назвав "скандальною" заяву польського депутата від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Перед цим заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький, який є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького, порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.
"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що земляки не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.
26 травня президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська".