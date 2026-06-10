МЗС Польщі очікує, що Україна "виправить помилку" щодо назви підрозділу "імені Героїв УПА"

Сікорський також назвав "скандальною" заяву польського депутата від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Перед цим заступник міністра науки Польщі Анджей Шептицький, який є правнуком брата митрополита Андрія Шептицького, порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.

"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що земляки не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.

26 травня президент Володимир Зеленський видав указ, у якому він постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська".