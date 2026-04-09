Євродепутати вимагають захистити Європарламент від витоку інформації до росії

Група євродепутатів звернулася до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли із закликом вжити заходів, щоб не допустити потрапляння конфіденційної інформації до росії.

Відповідний лист опублікував литовський депутат Петрас Ауштрявічус.

Члени Європарламенту висловили глибоке занепокоєння у зв'язку зі звинуваченнями на адресу уряду Угорщини, який нібито навмисно передає режиму путіна конфіденційну інформацію, отриману під час засідань Ради ЄС.

"Ми стурбовані тим, що існують подібні ризики витоку конфіденційної інформації про нашу роботу в Європейському парламенті", — йдеться у листі.

Депутати наголосили, що необхідність усунення цих ризиків вже неодноразово порушувалася, однак жодних істотних змін так і не було запроваджено. Через це євродепутати змушені покладатися виключно на самостійно вжиті заходи безпеки.

"Проросійські депутати Європейського парламенту, які мають зв'язки з режимом путіна, як і раніше можуть брати участь у закритих засіданнях комітетів та наймати персонал без проходження належної перевірки безпеки. Це дає їм змогу збирати конфіденційну інформацію, зокрема щодо військової та фінансової підтримки України, і передавати її російській стороні", — застерегли підписанти.

Євродепутати закликали негайно вжити конкретних заходів для виконання рекомендацій спецкомітету з питань іноземного втручання INGE, зокрема реформувати правила Європарламенту щодо прозорості, доброчесності, підзвітності та боротьби з корупцією. Також вони попросили обмежити доступ відкрито проросійських депутатів та їхніх офісів до конфіденційної інформації й офіційної діяльності парламенту.

Лист підписали Петрас Ауштрявічус, Пекка Товері, Тійс Рютен, Наталі Луазо, Віллі Севндал, Еліо ді Рупо, Барт Гротгейс, Маркета Грегорова, Мер'я Кюлленен та Енгін Ероглу.

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.