Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євродепутати вимагають захистити Європарламент від витоку інформації до росії

09 квітня 2026, 15:00
Фото: reuters.com
Депутати наголосили, що необхідність усунення цих ризиків вже неодноразово порушувалася, однак жодних істотних змін так і не було запроваджено.

Група євродепутатів звернулася до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли із закликом вжити заходів, щоб не допустити потрапляння конфіденційної інформації до росії.

Відповідний лист опублікував литовський депутат Петрас Ауштрявічус.

Члени Європарламенту висловили глибоке занепокоєння у зв'язку зі звинуваченнями на адресу уряду Угорщини, який нібито навмисно передає режиму путіна конфіденційну інформацію, отриману під час засідань Ради ЄС.

"Ми стурбовані тим, що існують подібні ризики витоку конфіденційної інформації про нашу роботу в Європейському парламенті", — йдеться у листі.

Депутати наголосили, що необхідність усунення цих ризиків вже неодноразово порушувалася, однак жодних істотних змін так і не було запроваджено. Через це євродепутати змушені покладатися виключно на самостійно вжиті заходи безпеки.

"Проросійські депутати Європейського парламенту, які мають зв'язки з режимом путіна, як і раніше можуть брати участь у закритих засіданнях комітетів та наймати персонал без проходження належної перевірки безпеки. Це дає їм змогу збирати конфіденційну інформацію, зокрема щодо військової та фінансової підтримки України, і передавати її російській стороні", — застерегли підписанти.

Євродепутати закликали негайно вжити конкретних заходів для виконання рекомендацій спецкомітету з питань іноземного втручання INGE, зокрема реформувати правила Європарламенту щодо прозорості, доброчесності, підзвітності та боротьби з корупцією. Також вони попросили обмежити доступ відкрито проросійських депутатів та їхніх офісів до конфіденційної інформації й офіційної діяльності парламенту.

Лист підписали Петрас Ауштрявічус, Пекка Товері, Тійс Рютен, Наталі Луазо, Віллі Севндал, Еліо ді Рупо, Барт Гротгейс, Маркета Грегорова, Мер'я Кюлленен та Енгін Ероглу.

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

Європарламентвитоки данихросія загроза

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється