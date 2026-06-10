Тайвань заявив про завершення випробувань систем HIMARS

Тепер ракети можуть долетіти до Китаю.

Тайвань заявив про успішні випробовування ракетних систем HIMARS. Під час навчань військові імітували бій з армією Китаю.

У 2025 році ракетні системи HIMARS випробували біля східного узбережжя острова. Цього разу зброю тестували на заході країні, де, на думку військових, може почати вторгнення армія Китаю.

Зазначається, що на навчаннях намагалися продемонструвати мобільність систем HIMARS та їхню здатність дотримуватися тактики "стріляй і тікай". Військові тренували вміння негайно змінювати позицію після удару, щоб не потрапити під атаку у відповідь.