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Тайвань заявив про завершення випробувань систем HIMARS

10 червня 2026, 18:11
Тайвань заявив про завершення випробувань систем HIMARS
Фото: з вільного доступу
Тепер ракети можуть долетіти до Китаю.
Тайвань заявив про успішні випробовування ракетних систем HIMARS. Під час навчань військові імітували бій з армією Китаю.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
У 2025 році ракетні системи HIMARS випробували біля східного узбережжя острова. Цього разу зброю тестували на заході країні, де, на думку військових, може почати вторгнення армія Китаю.
 
Зазначається, що на навчаннях намагалися продемонструвати мобільність систем HIMARS та їхню здатність дотримуватися тактики "стріляй і тікай". Військові тренували вміння негайно змінювати позицію після удару, щоб не потрапити під атаку у відповідь.
 
"Наші HIMARS продемонстрували солідні бойові можливості підрозділу і успішно завершили цю підготовку", – заявив командир роти армії Тайваню Ко Мін Пін.
 
Системи HIMARS, як стверджують військові, можуть атакувати цілі у південно-східній китайській провінції Фуцзянь, що розташована по інший бік Тайванської протоки.

 

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