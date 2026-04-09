Європарламент попереджає про загрозу виборам в Угорщині через втручання росії

В Європарламенті заявляють про серйозні загрози чесності майбутніх парламентських виборів в Угорщині через втручання рф та державний тиск.

Про це повідомляє Euronews.

Як зазначає видання, п'ять високопоставлених членів Європарламенту висловили "серйозні сумніви" щодо можливості проведення вільного та справедливого голосування, яке має відбутися найближчої неділі.

Вони закликали Єврокомісію публічно оцінити, як дезінформація, використання державних ресурсів та іноземне втручання підривають демократичну конкуренцію в країні.

"Умови для вільної та чесної демократичної конкуренції в Угорщині підриваються дезінформацією та іноземним втручанням", - наголошують автори листа.

Законодавці звертають особливу увагу на приховану підтримку виборчої кампанії правлячої партії "Фідес" з боку російської військової розвідки.

Також згадуються випадки створення мережі фейкових медіа, які поширювали неправдиву інформацію про лідера опозиції Петера Мадьяра.

Окремим пунктом депутати виділили переслідування журналіста-розслідувача Сабольча Паньї, якому влада Угорщини висунула звинувачення у шпигунстві після його публікацій про зв'язки з москвою.

"Уряд Угорщини висунув проти нього кримінальні звинувачення за нібито шпигунство, що супроводжувалося публічною кампанією, яка зображувала його як загрозу для нації", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, угорський уряд уклав із росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків, і документ місяцями залишався поза увагою громадськості.