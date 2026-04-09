09 квітня 2026, 20:57
Європарламент попереджає про загрозу виборам в Угорщині через втручання росії
Фото: Getty Images
В Європарламенті заявляють про серйозні загрози чесності майбутніх парламентських виборів в Угорщині через втручання рф та державний тиск.

Про це повідомляє Euronews.

Як зазначає видання, п'ять високопоставлених членів Європарламенту висловили "серйозні сумніви" щодо можливості проведення вільного та справедливого голосування, яке має відбутися найближчої неділі.

Вони закликали Єврокомісію публічно оцінити, як дезінформація, використання державних ресурсів та іноземне втручання підривають демократичну конкуренцію в країні.

"Умови для вільної та чесної демократичної конкуренції в Угорщині підриваються дезінформацією та іноземним втручанням", - наголошують автори листа.

Законодавці звертають особливу увагу на приховану підтримку виборчої кампанії правлячої партії "Фідес" з боку російської військової розвідки.

Також згадуються випадки створення мережі фейкових медіа, які поширювали неправдиву інформацію про лідера опозиції Петера Мадьяра.

Окремим пунктом депутати виділили переслідування журналіста-розслідувача Сабольча Паньї, якому влада Угорщини висунула звинувачення у шпигунстві після його публікацій про зв'язки з москвою.

"Уряд Угорщини висунув проти нього кримінальні звинувачення за нібито шпигунство, що супроводжувалося публічною кампанією, яка зображувала його як загрозу для нації", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, угорський уряд уклав із росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків, і документ місяцями залишався поза увагою громадськості.

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

