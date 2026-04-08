Угорщина та росія підписали угоду про розширення співпраці

Низка пунктів плану суперечить позиції ЄС.

Угорський уряд уклав із росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв'язків, і документ місяцями залишався поза увагою громадськості.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на отримані документи.

12 пунктів у москві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров'я росії Міхаіл Мурашко підписали у грудні 2025 року в Москві 12-пунктний план співпраці. Зустріч стала 16-м засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва, створеної ще у 2005 році.

Сторони обговорили двосторонню торгівлю, енергетику, промисловість, охорону здоров'я, сільське господарство та культуру, наголосивши на важливості розвитку довгострокових, взаємовигідних зв'язків.

На запитання журналістів Сіярто відповів лише: "Двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не тиском з боку надзвичайно упереджених ліберальних медіа. Продовжуйте свою упереджену роботу!" Міністерство закордонних справ росії на запит про коментар не відповіло.

Що передбачає угода

Серед ключових домовленостей, зобов'язання змінити негативну динаміку двосторонньої торгівлі, що скоротилася через санкції ЄС. Угода також відкриває можливості для російських компаній реалізовувати нові проекти в електроенергетиці та водневій енергетиці в Угорщині, а також передбачає тіснішу співпрацю у сферах нафти, газу та ядерного палива.

Окремо Будапешт погодився розглянути посилення викладання російської мови в країні із залученням викладачів із росії, розширити взаємне визнання кваліфікацій та запровадити програми обміну для аспірантів. Підтримано також програми обміну у спорті та цирковому мистецтві, незважаючи на звинувачення на адресу москви у використанні культури для поширення наративів про війну в Україні.

В одному з документів зазначено, що зміцнення зв'язків із росією не має суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в ЄС.

Передвиборчий контекст

Угода стала публічною напередодні виборів 12 квітня, на яких Орбан вперше за 16 років ризикує програти, оскільки його партія "Фідес" відстає від опозиційної "Тиси" у більшості опитувань.

Прем'єр намагається представити дружні відносини з москвою як електоральний аргумент, звинувачуючи головного суперника Петера Мадяра в намірі втягнути Угорщину у війну та поставити під загрозу доступ до російських енергоносіїв.

Водночас, за даними Bloomberg, у жовтні 2025 року Орбан сказав путіну, що надасть допомогу у будь-який спосіб, яким зможе, і що Угорщина буде мишкою для московського лева.