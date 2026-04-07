Орбан запропонував путіну бути "мишею", яка допомагає "леву"

07 квітня 2026, 13:13
Розмова відбулася 17 жовтня.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови з путіном заявив, що готовий піти на значні кроки, щоб допомогти російському лідеру, зокрема сприяти врегулюванню війни в Україні, організувавши саміт у Будапешті. Він також запропонував бути "мишкою", яка допомагає "леву".
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на стенограму розмови між угорським прем’єром та російським диктатором, яка відбулася ще 17 жовтня.
 
Розмова тривала менш як 15 хвилин і велася угорською та російською мовами з перекладом.
 
"Учора наша дружба досягла такого рівня, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", – сказав Орбан. 
 
Щоб підкреслити свою думку, він згадав байку Езопа про мишу, яка визволяє лева з пастки після того, як той раніше пощадив її. Видання пише, що це викликало сміх у путіна. Більшу частину розмови чоловіки висловлювали компліменти один одному, а також Дональду Трампу. Напередодні обидва говорили з президентом США про потенційний саміт у Будапешті, який зрештою не відбувся.
 
У розмові Орбан розповів, що дружба з путіним зміцнилася з моменту зустрічі у 2009 році у Санкт-Петербурзі. Прем'єр-міністр Угорщини поскаржився, що вони не змогли регулярно зустрічатися особисто, як це було до пандемії Covid. путін тоді захоплено відгукнувся про "незалежну та гнучку" позицію Угорщини щодо його війни проти України.
 
Також темою розмови була можливість проведення зустрічі між США та росією в Угорщині. За даними кремля, Орбан був готовим "підготувати ґрунт" для можливого саміту росія–США в Будапешті. путін, за стенограмою, окреслив кроки до такого саміту, зокрема можливу попередню зустріч між міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо. Ця зустріч зрештою не відбулася.
 
путін зазначив, що Угорщина є чи не єдиною європейською країною, яка підходить як місце для таких переговорів, зокрема через дружні відносини Орбана з обома сторонами.
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
