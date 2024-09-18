"Проффесіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян в Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер

У черговому короткому оновленні ситуації на фронті Том Купер пише про новий прорив на кордоні з росією. Це, на його думку, не черговий рейд, а серйозна операція, яка дозволила відтіснити росіян та змусила губернатора терміново оголосити евакуацію додаткових районів Курської області. На Донбасі росіяни продовжують наступати на Часів Яр і зазнавати втрат. Трохи пригальмував наступ на Покровськ, але продовжується натиск на Торецьк.

Повітряно-ракетна війна. Два дні тому деякі російські ЗМІ оголосили про масштабний комбінований удар "Іскандерами" і "Шахедами" по місту Умань, що в Черкаській області України. Згідно з повідомленнями, 13 вересня "Іскандером" було уражено завод "Уманьфермаш", що спричинило потужний вторинний вибух, а потім – місцевий аеродром, знищено диспетчерську вежу і два Су-27... Ми порозпитували в Україні, але ніхто нічого не знає про цю подію. Наскільки мені відомо, за 13 вересня ПСУ заявила, що збила 24 з 26 виявлених нею "Шахедів", а про ракетні удари взагалі не повідомлялося.

Навпаки, останніми днями сильно б'ють по Харкову: там росіяни тим часом цілеспрямовано завдають ударів по численних багатоповерхівках, вбиваючи і ранячи десятки мирних жителів.

За даними ПСУ, вночі, 16 вересня, росіяни направили в повітряний простір України 51 "Шахед". 34 були збиті, 12 заглушені, а 3 повернулися назад до росії.

Своєю чергою українці знову націлили свої БПЛА на АБ "Енгельс-2".

Курська область... як згадувалося, "рейд" ЗСУ в напрямку Хомутовки, схоже, є серйозною справою. Інакше губернатор Курської області не віддав би наказ про евакуацію всіх цивільних осіб з 15-кілометрової смуги вздовж кордону з Україною, яка простягається від Хомутовки на півночі аж до Рильська.

На південному заході Курської області... на західній стороні ЗСУ витіснили росіян і відкинули їх від Любимівки, Обухівки та Апанасівки, досягли південно-західної околиці Глушково і розширили своє проникнення в цій місцевості в напрямку Кульбаки.

ФСБ-генерали Пуддінга виявилися настільки ж висококваліфікованими, як і очікувалося, і тому ВДВ, 155-я бригада морської піхоти та 200-та "Арктика" продовжили наступ від Снагості в напрямку Любимівки – весь цей час зазнаючи втрат від флангових українських контратак. Немає нічого кращого, ніж дозволити ворогу продовжувати закріплювати свої невдачі...

З північного боку, як уже неодноразово повідомлялося, в районі на схід від Корєнєвого все ще перебувають в оточенні кілька великих груп російських військ. Два дні тому одна з них була остаточно розгромлена 225-м штурмовим батальйоном ЗСУ в районі Ольгівки. Інша все ще оточена в районі Крем'яного: це також стало причиною того, що 810-а бригада морської піхоти намагалася дістатися до них минулих вихідних (див. мою карту за 16 вересня). Досі росіянам вдавалося привезти їм хоч якісь припаси, але тим часом зв'язок був повністю відрізаний ЗСУ, які контролюють більшу частину території між цим селом і залізничним валом на схід від Олександрівки, а також здійснюють рейди в північному напрямку.

З південного боку: схоже, що двотижневі штурми 24-го спецназу (та інших підрозділів) дозволили росіянам відвоювати село Борки. Або, принаймні, вони стверджують, що повернули його. Принаймні, так стверджують росіяни, що ніколи не є гарантованим, оскільки їхні офіцери, як правило, звітують про "визволення-втрату-визволення-втрату", щоб приховати власну некомпетентність.

Північна Харківщина... вчора ЗСУ захопили Агрегатний завод на півдні Вовчанська. Тобто, хто з росіян ще міг, втік у північно-західному напрямку.

Битва за Донбас. Є добрі новини

Сватове-Куп'янськ... росіяни намагаються розширити своє проникнення в районі Піщаного, а також продовжують наступати в напрямку Кухілаківки на річці Оскіл. Чекаю, коли Генштаб знайде цю ділянку на карті, щоб відправити туди підкріплення... десь у січні...

Бахмут... все та ж історія, що і кілька місяців тому: росіяни намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас і зазнають чергових втрат.

До речі, я не знаю, навіщо Генштаб-У відправив добре оснащену 24-ту мехбригаду в Часів Яр, але я сумніваюся, що її CV-90 можуть бути корисними в міських боях, які характеризуються російськими планерними бомбами УМПК і безперервними піхотними атаками..., але що я знаю про такі справи...

Кадр з відео, що демонструє черговий удар російських УМПК по Часовому Яру 15 вересня...

Доброю новиною є те, що 5-ій штурмовій вдалося відбити атаку росіян з Курдюмівки у північно-західному напрямку: очевидно, відрізали частину росіян, які перетнули канал, і відтіснили їх у бік Землянок – бо ті вирішили, що важливіше махати прапорами своїм БПЛА, аніж ховатися у місцевому лісі.

Торецьк... здається "не так вже й багато новин". Тобто, це як кожен день вже кілька тижнів. росіяни продовжили штурм центральної частини Торецька, і, після того, як 12-го числа "Азов" евакуював оточені там війська ЗСУ, повернули собі Нью-Йорк.

Покровськ... Загалом, російське угруповання "Центр" перебуває в процесі реорганізації. Є навіть повідомлення про передислокацію частини військ в район Торецька. Це основна причина уповільнення просування в напрямку Покровська. Зрозуміло, це не означає, що вони припинили наступати. З північного боку 35-та та 74-та омсбр продовжують наступати на центральну частину Гродівки. На західному напрямку росіянам вдалося просунутися на північ від Новогродівки. На південь від цього місця вони повернулися до штурму Михайлівки, що на схід від Селидового. На південному боці свого виступу вони майже завершили захоплення Українська і просуваються до північного Гірника. Плацдарм ЗСУ на схід від річки Вовча, тим часом, був значною мірою евакуйований: українці все ще утримують дві вершини, що панують над Желанним Першим і Желанним Другим, Курахівкою та Красногорівкою на півдні.

...принаймні, поки що так, що завдяки 46-й повітряно-десантній ЗСУ, який би підрозділ всрф не був перекинутий до Красногорівки, а потім для штурму на захід звідти, він лише б'є черговий рекорд в олімпійській дисципліні "Біг з перешкодами на дистанції понад 1000 метрів для чоловіків"...

Вугледар... ехх... 58-й вдалося відбити атаку росіян на шахту №3, але росіяни, тим часом, серйозно штурмують Вугледар зі східного боку.

До речі, я знаю, що мав би вам повідомити про наш постійний збір коштів для 151-ї мехбригади. Вибачте, це все моя провина: Анастасія так люб'язно підготувала "ультиматум" про все зібране та витрачене з початку серпня, а також надіслала нові фото та інші новини, але я ще не встиг його переформатувати. Обіцяю виправити це за 1-2 дні.

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