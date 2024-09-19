Німеччина припинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю – ЗМІ
Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.
Однак до кінця серпня 2024 року було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.
Джерело, близьке до німецького Мінекономіки, повідомило, що причиною скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.
Нагадаємо, Велика Британія призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через побоювання можливості її використання у Секторі Газа із порушенням норм міжнародного права. В Ізраїлі заявили, що "глибоко розчаровані" таким рішенням.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував Велику Британію за призупинення ліцензії на продаж зброї цій близькосхідній країні.
Нетаньягу зазначив, що попередній британський уряд Ріші Сунака чітко підтримав Ізраїль, натомість "нинішня влада у Лондоні надсилає неоднозначні повідомлення".